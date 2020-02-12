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Путин отметил ускорение роста ВВП до 2,3% в IV квартале

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рост российской экономики ускорился в IV квартале 2019 года до 2,3% в годовом выражении, что позволило выйти на итоговые цифры роста за весь 2019 год на уровне 1,3%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Сразу хочу подчеркнуть: наша общая главная задача сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики", - сказал он.

Высокий темп роста ВВП он назвал базовым условием для "успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а значит, и для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России". Необходимость улучшить демографию он упоминал в послании Федеральному собранию.

"В плюсе такой ключевой индикатор, как индекс промышленного производства - 2,4% за прошлый год; производство сельхозпродукции прибавило 4%, растут объёмы розничной торговли. Инфляция в 2019 году сократилась до 3%, сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении (на конец января. - ИФ.). На уверенно низком уровне находится безработица: в среднем это 4,6%", - перечислил президент макропоказатели за прошлый год.

"Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает $125 млрд, международные резервы составляют $560 млрд", - добавил он.

"Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры. Как я уже говорил в послании, всё это крайне важно. Устойчивость, в том числе бюджетной системы, нужно, безусловно, сохранять, однако, и мы с вами многократно уже об этом говорили, этого недостаточно, нам на этой базе нужно обеспечить развитие, необходимые для нашей экономики темпы", - сказал Путин о необходимости более высоких темпов роста.

Росстат на прошлой неделе сообщил, что экономика за 2019 год выросла на 1,3%, при этом он не привел оценки динамики ВВП за IV квартал.

Поквартальная динамика будет опубликована Росстатом в конце марте - начале апреля, в том числе будут уточнены данные за I-III кварталы. Ранее Росстат сообщал, что рост ВВП РФ в III квартале 2019 года ускорился до 1,7% в годовом сравнении после повышения на 0,9% во II квартале и на 0,5% в I квартале, а за 9 месяцев 2019 года оценивал рост экономики в 1,1%.

ЦБ на прошлой неделе сохранил свой прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год в интервале 1,5-2%, на 2021 год - в интервале 1,5-2,5%, на 2022 год - в интервале 2-3%, говорилось в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку до 6,0% с 6,25%.

Как сообщалось, Минэкономразвития в конце января повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году до 1,9% с 1,7%, включив в него меры из послания Федеральному собранию. Прогноз Минэкономразвития по росту на 2021 год остался прежним - 3,1%, на 2022 год также не изменился - 3,2%.

Владимир Путин Росстат Минэкономразвития

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