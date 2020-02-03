Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.

В 2018 году ВВП РФ вырос на 2,5% (Росстат скорректировал эти данные в конце декабря с 2,3%), в 2017 году - 1,8% (коррекция в декабре была с 1,6%), в 2016 году увеличился на 0,3%, в 2015 году упал на 2,0% (коррекция в декабре была с падения на 2,3%), в 2014 году вырос на 0,7%, в 2013 году увеличился на 1,8%, в 2012 году подскочил на 3,7%.

Таким образом, темпы роста экономики в 2019 году стали минимальными с 2016 года.

Данные Росстата за 2019 год совпали с прогнозом аналитиков - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост экономики на 1,3%, и соответствуют верхней границе прогноза ЦБ на 2019 год (0,8-1,3%).

При этом данные Росстата оказались несколько ниже предварительной оценки Минэкономразвития - министерство оценивало на прошлой неделе рост в 2019 году на 1,4% (но при этом прогноз Минэкономразвития на 2019 год составлял как раз 1,3%).

Поквартальной оценки пока нет

Росстат не привел оценки динамики ВВП за IV квартал. Поквартальная динамика будет опубликована в конце марте - начале апреля, в том числе будут уточнены данные за I-III кварталы. Ранее Росстат сообщал, что рост ВВП РФ в III квартале 2019 года ускорился до 1,7% в годовом сравнении после повышения на 0,9% во II квартале и на 0,5% в I квартале, а за 9 месяцев 2019 года оценивал рост экономики в 1,1%.

Объем ВВП России за 2019 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 109 трлн 361,5 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%.

Факторы роста

В комментариях Росстата отмечается, что наибольшее влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих производств - на 2,7% (добыча природного газа и газового конденсата - на 10,6%, добыча руд и цветных металлов - на 9,2%) и обрабатывающих производств - на 1,6% (производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий - на 2,7%, химических веществ и химических продуктов - также на 2,7%, готовых металлических изделий - на 8,7%, лекарственных средств - на 18,6%).

В оптовой и розничной торговле прирост валовой добавленной стоимости в 2019 году составил 1,7%, в финансовой и страховой деятельности - прирост на 9,7%, в деятельности в области информации и связи - прирост на 1,8%, в строительство - 0,4%.

Снижение физического объема добавленной стоимости наблюдалось в 2019 году в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 0,6%) за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости.

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2019 года составила 69,3% (67,9% в 2018 году), в том числе доля расходов домохозяйств - 50,3% (49,7%), расходов госуправления - 18,6% (17,8%).

Доля в ВВП валового накопления выросла в 2019 году до 23,0% с 22,1% в 2018 году, в том числе доля валового накопления основного капитала - до 21,2% с 20,5%, изменение запасов материальных оборотных средств составило 1,8% против 1,6% в 2018 году.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) снизилась в 2019 году до 7,7% с 10,0% в 2018 году.

Прогноз роста ВВП на 2020 год

Минэкономразвития в пятницу повысило прогноз роста ВВП РФ на 2020 год в базовом сценарии до 1,9% с 1,7%, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с обновленным макропрогнозом. Прогноз роста российской экономики в 2021-2024 годах не претерпели изменения - 3,1%, 3,2%, 3,3% и 3,3% соответственно.

ЦБ РФ ждет роста экономики в 2020 году в интервале 1,5-2,0%, в 2021 году - в интервале 1,5-2,5%, в 2022 году - в интервале 2-3%

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по росту ВВП на 2020 год равняется 1,8%.