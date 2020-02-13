Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

РФ может купить у ЦБ первую часть пакета весной, а при нефти выше $52 закроет всю сделку до конца года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Первая часть сделки по выкупу правительством у ЦБ РФ контрольного пакета акций Сбербанка может состояться уже в ближайшее время. Для этого Минфин перечислит в Фонд национального благосостояния нефтегазовые сверхдоходы прошлого года быстрее обычного, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Если цены на нефть не продолжат падение, вся сделка будет закрыта до конца текущего года.

ЦБ владеет 50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Во вторник ЦБ и Минфин объявили, что разработали и направили в правительство законопроект о выходе регулятора из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета Банка России за счет средств ФНБ по рыночной стоимости (средневзвешенная цена за 6 месяцев до даты первой сделки, эта цена будет применяться в отношении всего пакета, по ней же будет выставлена оферта миноритариям). Сроки реализации пакета ЦБ и определение количества лотов акций для продажи будут зависеть от наполнения ФНБ (инвестировать по закону можно только ликвидные средства ФНБ сверх планки в 7% ВВП).

Как сообщил Силуанов журналистам в четверг по итогам рассмотрения на заседании правительства законопроекта о продаже акций Сбербанка, на первую часть сделки правительство направит около 1,2 трлн рублей.

"Планируем, что как только будет принят закон соответствующий Думой, сразу его (первый этап сделки - ИФ) реализуем", - сказал Силуанов. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, будет ли это весной, и не исключил, что первая часть сделки может произойти уже в марте.

"Половину по сути стоимости этого пакета мы готовы оплатить сразу, как только будет принят соответствующий законодательный акт", - подчеркнул министр. Для этого придется ускорить перечисление средств в ФНБ: сейчас его ликвидные активы не достигают планки 7% ВВП, а нефтяные сверхдоходы прошлого года поступают в фонд только летом.

"Да, это (зачисление средств - ИФ) мы сейчас побыстрее сделаем. Получив согласие законодателей, сделаем это как можно быстрее. Мы заинтересованы сделать всю сделку в максимально короткие сроки", - сказал министр.

"Оставшуюся часть мы планируем докупить либо в текущем году по итогам пополнения средств ФНБ, либо в следующем году, как только наберем необходимый объем", - сообщил Силуанов. Если ухудшения конъюнктуры сырьевых рынков не произойдет, это может случиться уже в 2020 г.

"У нас ФНБ накапливается, цены на нефть выше базовой цены. Если в этом году цена будет выше $52 за баррель где-то (это ниже, чем сейчас, даже с учетом произошедшего из-за коронавируса падения - ИФ), то мы в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка. Если цена упадет ниже, то нам придется делать это постепенно. Постепенно приобретая акции у ЦБ. У нас есть договоренность, что мы не будем покупать в рассрочку, нам ЦБ не будет передавать акции в рассрочку платежа. Поэтому, как только накопим объём средств, необходимый для покупки второй части, сразу это сделаем", - пояснил Силуанов.

Что с инвестициями

Силуанов вновь подчеркнул, что покупка за счет средств ФНБ акций Сбербанка не отменяет планы по вложению денег фонда в инвестиционные проекты (1 трлн рублей в ближайшие три года - ИФ).

"У нас логика следующая - мы должны иметь возможность направлять средства ФНБ на новые инвестиционные проекты, и договаривались, что такой объём инвестиций будет в пределах 300 млрд рублей в год. От этого решения мы не отказываемся", - отметил Силуанов.

"Наши планы по инвестированию ФНБ до 300 млрд рублей ежегодно сохраняются, и мы их будем реализовывать", - подчеркнул он.

Сделка с ЦБ по сути не меняет ситуацию с поступлением дивидендов от Сбербанка: они и так запланированы в бюджете (сейчас действует закон, предусматривающий перечисление дивидендов на пакет ЦБ в Сбербанке в бюджет как минимум до 2022 года, его принятие Банк России называл одной из причин возникновения идеи продажи пакета правительству).

"Дивиденды являются доходным источником федерального бюджета, как и дивиденды любой компании после того, как она переходит под правительство РФ. В нынешнем бюджете учтены уже поступления дивидендов от Сбербанка в полном объеме", - сказал Силуанов.

"Нынешний бюджет говорит о том, что все дивиденды Сбербанка поступят в федеральный бюджет. Это был своего рода логический конфликт с ЦБ. Банк находится под ЦБ, дивиденды должны идти на увеличение прибыли или сокращение убытков ЦБ. Тем не менее в бюджете записано следующее, как и было в предыдущие годы: вся дивидендная сумма Сбербанка поступит в доход федерального бюджета. Это и учтено на предстоящую трехлетку", - отметил министр.

Он уверен, что со сменой собственника Сбербанка эффективность его работы не пострадает.

Продолжат поддерживать Грефа

"Вы говорите об эффективности. Давайте вспомним Сбербанк лет десять назад. Все зависит от менеджмента. Предыдущий менеджмент (до прихода в конце 2007 года Германа Грефа руководителем Сбербанка на протяжении более десяти лет был Андрей Казьмин - ИФ), который управлял банком... вы могли бы сказать, что у Сбербанка была высокая эффективность? И в то же время ЦБ был акционером Сбербанка. Роль акционера важна, но ещё важнее - выстраивание взаимодействия между акционером и менеджментом. Естественно, мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сбербанка, будем всячески поддерживать Германа Оскаровича в его начинаниях. И я вас уверяю, что эффективность работы Сбербанка только повысится", - заявил Силуанов.