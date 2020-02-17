В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке у Банка России пакета акций Сбербанка в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния. Соответствующие поправки опубликованы в электронной базе палаты.

"Размещение средств ФНБ в акции ПАО "Сбербанк России" соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций", - говорится в пояснительной записке.

Поправки предусматривают, что продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи.

Представлять законопроект в Думе будет замминистра финансов Владимир Колычев.

Банк России и Минфин 11 февраля объявили, что разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Правительство одобрило это решение 12 февраля.

ЦБ владеет 50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций).