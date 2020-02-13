В ЦБ оценили влияние ситуации с коронавирусом на финансовую стабильность России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом пока не несет серьезных рисков для финансовой стабильности РФ, но требует "предельного наблюдения" за реакцией мировой экономики на это, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи банкиров с регулятором в пансионате "Бор", организованной Ассоциацией банков России (Ассоциация "Россия").

По ее словам, как раз эта ситуация показывает, что сложившаяся в России за последние годы макроэкономическая система серьезно ограничивает макроэкономические риски и риски для финансовой стабильности.

"Я с вами согласна, что нефть достаточно серьезно колеблется, но каких-то существенных эффектов на экономику (России - ИФ) это не оказывает. И это, конечно же, и эффект бюджетного правила, и эффект того доверия, которое есть у рынка к политике Банка России к инфляционному таргетированию", - высказала мнение первый зампред ЦБ.

Она подчеркнула, что прогноз Банка России по ценам на нефть остается достаточно консервативным и пока развитие ситуации с коронавирусом соответствует этому прогнозу. "Естественно, если как-то ситуация начнет меняться, то есть (если будет - ИФ) много неизвестных, будем думать, обсуждать, что с этим делать", - отметила Юдаева.

"Мы, скажем, когда последнее решение по ставке принимали, мы как бы видели, что мы вполне его можем принять именно из-за того, что эта ситуация при всем при том рисков не создала дополнительных", - подчеркнула первый зампред ЦБ.

ЦБ, снизив 7 февраля ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6%, оставил неизменным прогноз по среднегодовым ценам на нефть марки Urals на 2020-2022 годы: в 2020 году - $55, в 2021 году - $50, в 2022 году - также $50 за баррель.