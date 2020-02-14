Рубль начал торги пятницы слабым ростом к доллару и евро

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В начале торгов пятницы на "Московской бирже" рубль слабо дорожает к доллару и евро в ожидании новых драйверов, способных указать дальнейшее направление движения его котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,54-63,65 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 3,25 копейки и составил 63,6 рубля. Евро подешевел на 5 копеек до 68,94 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 4,04 копейки к уровню закрытия четверга, до 66 рублей.

Доллар при этом оказался всего на 0,16 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,95 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов в пятницу после снижения в обеих парах накануне. Инвесторы находятся в ожидании новостей относительно распространения коронавируса Covid-19 и последствий его влияния на мировую экономику.

На утро 14 февраля в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было подтверждено 63 932 случая заражения коронавирусом, за пределами КНР - еще 505. Умерли 1383 заболевших, выздоровели 6723. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5 090человек, смертей стало больше на 121.

Еврокомиссия в своем ежеквартальном прогнозе заявила, что считает распространение коронавируса ключевым понижательным риском для экономики еврозоны. При этом Еврокомиссия сохранила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2020 и 2021 гг. на уровне 1,2%, что соответствует темпам экономического подъема в 2019 году.

Ситуация с коронавирусом пока не несет серьезных рисков для финансовой стабильности России, но требует наблюдения за реакцией мировой экономики на это, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Вообще коронавирус, опять же в моменте, мне кажется, что каких-то серьезных рисков для финансовой стабильности нет, но ситуация требует предельного наблюдения за реакцией мировой экономики, потому что эффект будет через экономику, через ожидания ситуации в экономике на риски финансовой стабильности", - сказала она в четверг.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают подниматься четвертые торги подряд на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи. Это нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае.

Тем не менее, цены по-прежнему остаются под давлением из-за вероятного уменьшения спроса на топливо со стороны таких отраслей, как авиационная.

К 10:01 апрельские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,02% - до $56,35 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке к этому же времени на 0,1% - до $51,47 за баррель.

Нефть, вероятно, продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января: Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 2,3%.