Хуснуллин пообещал учесть предложения россиян по снижению ипотечных ставок

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Работа правительства по снижению ипотечных ставок в России будет продолжена, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин; он также добавил, что при этом будут учтены сообщения, полученные им от граждан в соцсетях.

"Сегодня председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение ЦБ, (первому вице-премьеру - ИФ) Андрею Белоусову и мне подготовить предложения по снижению ипотечной ставки и упрощению рефинансирования", - написал чиновник в твиттере.

Хуснуллин отметил, что полученные им сообщения граждан о реальных ставках по ипотеке в регионах будут учтены в работе правительства. "Спасибо всем, кто рассказал свои истории у меня в твиттере, вы помогли понять реальную картину. Все ваши ответы увидели и учли. Как и сказал председатель правительства: ставка должна быть ниже - будем работать на это", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, ранее Хуснуллин попросил пользователей твиттера поделиться информацией о реальном положении дел на рынке ипотечного кредитования. "Друзья, начал разбираться с ипотекой. Нужна ваша помощь. Напишете здесь или в личном сообщении, какой реально у вас процент по ипотеке, какой был процент первоначального взноса от общей суммы, в каком банке платите и из какого вы региона", - написал он.

В свою очередь на заседании правительства в четверг тему ипотеки затронул сам Мишустин. "В целом ипотека остается очень дорогой, и здесь президент дал ясно понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Какие резервы у нас есть для снижения ставки: первое, необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования", - сказал он, добавив, что также необходимо создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства.