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Вице-премьер Хуснуллин попросил россиян рассказать о реальных условиях ипотеки

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин хочет получить информацию о реальных параметрах оформленных россиянами ипотечных кредитов.

"Друзья, начал разбираться с ипотекой. Нужна ваша помощь. Напишете здесь или в личном сообщении, какой реально у вас процент по ипотеке, какой был процент первоначального взноса от общей суммы, в каком банке платите и из какого вы региона", - написал Хуснуллин в своем твиттере во вторник.

В комментариях к своему посту он добавил, что таким образом хочет получить "реальную ситуацию по рынку от тех, кто пользуется продуктом, а не отчетные цифры". "Всем, конечно, не отвечу, но все зафиксирую. Соберу объем информации и буду работать по этому вопросу. Уверен, что ипотека должна быть доступнее!", - написал Хуснуллин.

Ранее зампред правительства высказал мнение, что средняя ипотечная ставка в 9% годовых является завышенной. "Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, - это преступление. Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками", - сказал Хуснуллин в пятницу, 7 февраля, на селекторном совещании с регионами.

Он пояснил, что достижение целевых показателей, заложенных в паспорт национального проекта "Жилье и городская среда", невозможно без снижения ипотечной ставки. "Мы программу по жилью не выполним, если не решим вопрос ипотеки. Даже если будет 5% (ставки по ипотеке - ИФ), в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 млн кв.м (жилья - ИФ) и продать их. Построить можно, кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9%, и люди не будут есть?", - прокомментировал свою позицию Хуснуллин.

Напомним, что нацпроект "Жилье и городская среды" предусматривал снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в декабре 2019 года, составила 9% годовых после 9,19% в ноябре.

Согласно паспорту нацпроекта, в 2020 году ставку планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.

Марат Хуснуллин

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