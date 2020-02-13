Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Для снижения ставки по ипотеке в России необходимо оптимизировать операционные затраты банков, а также создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он признал, что ипотека все еще остается очень дорогой, и напомнил о требовании президента: "президент дал ясно понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%"

"Какие резервы у нас есть для снижения ставки: первое, необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования", - сказал Мишустин на совещании в правительстве.

Мишустин подчеркнул, что "в среднем ставка по ипотеке в декабре (2019 года) составляла 9%".

"Это бремя даже для семьи со средними доходами, которая решается на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент, которой мы обязаны достичь", - заявил Мишустин.

Он отметил, что ставка по ипотеке в целом в последние годы снижалась, появилась льготная ипотека - до 6% на покупку квартиры на первичном рынке для семьи, у которой рождается второй и последующий ребенок. На Дальнем Востоке молодые семьи могут взять кредиты и под 2%. Кроме того, есть так называемая сельская ипотека, ставки по которой составляют не более 3%.

Глава кабмина также поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обеспечить информирование населения о дополнительных возможностях рефинансирования займов по ипотечному кредитованию.