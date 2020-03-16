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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:50

Мишустин поручил подготовить предложения по снижению ипотечных выплат

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Профильные вице-премьеры совместно с ЦБ и Советом Федерации подготовят предложения по снижению выплат граждан по ипотечным кредитам и упрощению условий их рефинансирования.

Соответствующее поручение премьер РФ Михаил Мишустин дал по итогам его встречи 28 февраля с членами Совета палаты Совета Федерации, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

По его словам, поручение должно быть выполнено в срок до 16 марта. Оно адресовано первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Ранее в феврале Мишустин заявил, что для снижения ставки по ипотеке в России необходимо оптимизировать операционные затраты банков, а также создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства. Он признал, что для большинства граждан ипотека остается дорогой, и напомнил о поручении президента довести ставки по ипотечным кредитам до уровня ниже 8%.

Хуснуллин пообещал при проработке снижения ставок по ипотеке учесть сообщения граждан, которые он получил в твиттере.

Михаил Мишустин Марат Хуснуллин

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