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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:15

Brent подешевела до $57,02 за баррель

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник, трейдеры продолжают оценивать меры, нацеленные на смягчение влияния вспышки коронавируса на экономику.

Новый коронавирус в Китае

К 8:17 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на $0,65 (на 1,13%) до $57,02 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,35 (на 0,61%), до $57,67 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому же времени на $0,40 (на 0,77%) до $51,65 за баррель. В минувший понедельник биржи в США были закрыты в связи с праздником (День президентов).

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup. Они, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Народный банк Китая снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), чтобы уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

Власти Сингапура планируют выделить бюджетные средства, чтобы смягчить спад в туризме и торговле, пишет Bloomberg.

"На рынках сложилась мнение, что это будет временная просадка спроса, а не коллапс. Я не согласен. Я думаю, что падение будет более значительным по сравнению с тем, как его сейчас оценивают рынки", - считает аналитик CMC Markets в Сингапуре Майкл МакКарти.

Brent WTI Китай США Сингапур

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