Brent завершила неделю максимальным ростом с сентября

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу, Brent завершает неделю максимальным с сентября повышением примерно на 5% на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по московскому времени в пятницу составила $57,22 за баррель, что на $0,88 (1,56%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,61 (1,19%) - до $52,03 за баррель. С начала этой недели подъем WTI составляет порядка 3%.

Китайские нефтеперерабатывающие компании начали активно покупать нефть, дешевевшую в последние несколько недель, что стало сюрпризом для трейдеров, сообщает агентство Bloomberg.

ОПЕК, Международное энергетическое агентство (МЭА) и Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США расходятся в оценках того, насколько существенно распространение коронавируса повлияет на спрос на нефть. Все три организации ожидают снижения спроса, однако прогнозируемое МЭА падение спроса в три раза превышает оценки ОПЕК.

"Физические покупки нефти независимыми китайскими нефтеперерабатывающими компаниями идут вразрез с мнением о падении спроса внутри страны, - отмечает аналитик сырьевых рынков SEB Бьярн Шилдроп. - Это согласуется с мнением о том, что худшее уже позади - распространение вируса ограничено и находится под контролем".

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 четверга по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63 851 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.