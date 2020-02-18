Рынок акций РФ откатился к уровням недельной давности по индексу МосБиржи

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник откатился к уровню недельной давности по индексу МосБиржи на фоне снижения внешних фондовых площадок из-за сохраняющихся опасений негативного влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику; в конце торгов откат был сдержан наметившейся коррекцией в нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3074,05 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1515,54 пункта (-1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4%.

Доллар вырос до 63,9 рубля (+0,44 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-4% и -1,7% "префы"), "Интер РАО" (-2,9%), "Россетей" (-2,8%), "Распадской" (-2,8%), "Роснефти" (-2,7%), "ФСК ЕЭС" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,2%), "Магнита" (-2,1%), "АЛРОСА" (-2,1%), "Татнефти" (-2%), ВТБ (-1,9%), "РусАла" (-1,8%), АФК "Система" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,7%), "Яндекса" (-1,6%).

США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список, сообщило подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC). Санкции введены за операции в Венесуэле. OFAC дала контрагентам трейдера срок до 20 мая для сворачивания операций с Rosneft Trading. Также в SDN List включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро.

Подросли акции ПАО "Полюс" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Мобильных телесистем" (+0,1%).

В Азии во вторник фондовые индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,5%, но китайский Shanghai Composite вышел в плюс на 0,05%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,2-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 отступил на 0,3%).

Пессимизма на рынки добавили новости от Apple Inc: компания предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса.

Вирусные риски

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 по Москве понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72,436 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,868 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР (смертность 2,6%). В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 58,016 тыс. человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время более 1,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Нефть во вторник днем опускалась более чем на 2%, но к вечеру отыграла часть потерь; цена Brent к 18:50 по Москве оказалась на $0,1 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $57,34 за баррель (-0,6% и +0,6% в понедельник), апрельская цена WTI - $51,99 за баррель (-0,6% к уровню пятницы).

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup, которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Как отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, несмотря на снижение, рынки остаются далеки от панических настроений - монетарная поддержка центробанков продолжает оказывать свое действие. Фактически в условиях наличия колоссальных объемов ликвидности участники рынка сохраняют спрос на риск и реализуют его лишь с "оглядкой" на вирусные риски.

С одной стороны, действие вирусного фактора, очевидно, растягивается во времени - неопределенность в плоскости локализации и подавления заболевания сохраняется. С другой - инвесторы с оптимизмом воспринимают активизацию властей, в том числе китайских, в стремлении оказать экономикам превентивную поддержку. Представители КНР постоянно успокаивают рынки различными мерами такой поддержки, например, смягчая монетарные условия, а также предоставляя налоговые преференции для определенных отраслей.

Однако сосредоточение усилий Китая на минимизации вирусного давления на свои внутренние драйверы роста может стать для кото-то сигналом о том, что прогресс в торговом сотрудничестве КНР и Штатов вновь окажется под угрозой. С учетом китайской ментальности, необходимость защиты собственных национальных интересов для Китая может "перевесить" желание снизить торговую напряженность с США. В этих сложных условиях КНР может пойти как на снижение уровня выполнения договоренностей по "первой фазе" торговой сделки, так и на отказ от существенных шагов навстречу "Фазе-2". В этих условиях risk-off, усиленный в том числе сохранением вирусных угроз, может стать началом выхода глобальных рынков из зоны "перекупленности".

Что касается российских рынков и их краткосрочной перспективы, то риски рублевой стабильности остаются весьма сдержанными. Предстоящие в среду аукционы ОФЗ могут показать, что спрос на российские бумаги долгового рынка сохраняется - набор из макроэкономической защищенности и перспектив снижения ключевой ставки продолжит поддерживать данный спрос, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, на рынках наблюдается привычная картина: относительно спокойные и позитивные дни сменяются негативным настроем на очередных новостях о коронавирусе и его последствиях. Apple предупредила, что не сможет выполнить план по выручке в текущем квартале из-за проблем с поставками комплектующих и слабых продаж в Китае. Этого хватило, чтобы рынки вновь оказались в унынии. Кроме того, США готовы зайти в разрушении Huawei до крайности, ограничив поставки оборудования европейским производителям полупроводниковой продукции.

В условиях коронавирусной проблемы очередные события торговой войны явно не добавляют аппетита к риску. На этом фоне вновь подорожали акции Polymetal и "Полюса". В акциях "НОВАТЭКа" продолжают отыгрывать идею государственной поддержки проектов в Арктике. От этой поддержки также может выиграть "Роснефть", бумаги которой торговались против рынка. Обилие представителей электроэнергетики среди аутсайдеров объясняется перекупленностью сектора в предыдущие дни.

Источники Reuters и CNBC говорят о том, что в ОПЕК+ не смогли договориться о более ранней встрече в феврале. Поэтому, скорее всего, она состоится в марте, как и было запланировано ранее. Подобные новости заставляют рынок сомневаться в том, что члены соглашения консолидированно поддерживают идею о дополнительном сокращении производства. Ситуацию спасает то, что добыча в Ливии сократилась до 135,7 тыс. б/с с прежних 1,2 млн б/с из-за продолжающейся масштабной гражданской войны.

Предупреждение от Apple негативно сказывается почти на всех технологических компаниях, которые имеют производства в КНР. В городе Ухань карантин продлен до 20 февраля, как и на многих предприятиях за пределами провинции Хубэй. Вполне очевидно, что борьба с коронавирусом еще не закончена, и влияние на экономику Китая, а через нее на глобальную, будет существенным. Поэтому у рынков пока нет сил для того, чтобы продолжать рост. Российские инвесторы обоснованно обеспокоены падением китайского спроса на сырьевые ресурсы, поэтому бумаги отечественных экспортеров будут оставаться под давлением, пока в истории с Covid-19 не наступит перелом, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent к вечеру отскочила от минимумов дня и стабилизировались выше $57 за баррель. Цены на этой неделе отошли вниз от района краткосрочного сопротивления $58 за баррель (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и находятся недалеко от поддержки $56,2 за баррель. В России при этом заявили, что министерская встреча ОПЕК+ должна состояться 6 марта, как и запланировано. Следовательно, нефтяному рынку в ближайшие недели вряд ли можно рассчитывать на дополнительную поддержку нефтедобывающих стран.

Индексы МосБиржи и РТС в нисходящем движении нацелились в район нижних границ краткосрочных "боковиков", расположенных на уровнях 3050 и 1495 пунктов. "Быки" все еще не готовы к широкомасштабным покупкам. Неспособность цен на нефть преодолеть важные сопротивления сдерживает повышение, в том числе, российского рынка, так же как и общая напряженность, связанная с коронавирусом. Тревожные сигналы стали поступать от таких гигантов, как Apple, что заставляет вновь оценить перспективы влияния эпидемии на всю мировую экономику. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3050-3110 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "ТГК-2" (-12,6% и -24,1% "префы"), "Квадры" (-8,9% и -9,8% "префы"), "МРСК Северного Кавказа" (-5,6%), МКФ "Красный Октябрь" (-5,4%), "Росгосстраха" (-4,3%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (+39,9% и +16,2% "префы"), ПАО "Электроцинк" (+4,1%), "МРСК Северо-запада" (+3,6%), Polymetal (+2%), Мособлбанка (+1,8%), "Селигдара" (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,354 млрд рублей (из них 9,054 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).