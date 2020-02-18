Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:53

Выручка Apple в I квартале будет ниже запланированной из-за коронавируса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Apple Inc. не ожидает достижения плановых показателей выручки в I квартале 2020 года из-за вспышки нового коронавируса Covid-19 в Китае, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

ЭкономикаApple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавирусаЧитать подробнее

В Apple объяснили ухудшение прогноза более медленным возобновлением работы фабрик в Китае по сравнению с ожидавшимся, а также приостановкой работы своих офисов и магазинов в Китае на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

"Работа начинает возобновляться по всей стране, но мы возвращаемся к нормальным условиям медленнее, чем мы ожидали", - говорится в заявлении комапнии.

Агентство отмечает, что изначальный прогноз Apple по выручке в I квартале, заканчивающемся в марте, составлял от 63 до 67 млрд долларов. Аналитики Bloomberg оценивали ожидаемую выручку Apple в 65,23 млрд долларов. На момент публикации первого прогноза компания ожидала, что производство будет полностью возобновлено к 10 февраля, но этот процесс оказался более медленным.

Apple не стала озвучивать новый прогноз доходов на март, поскольку ситуация "развивается".

Bloomberg также напоминает, что Apple планировала в феврале запустить производство бюджетных iPhone в феврале, а уже в марте начать продажи, и неизвестно, как продолжающаяся с декабря прошлого года вспышка коронавирусной инфекции повлияет на эти планы.

Хроника 09 января – 18 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Apple

Новости по теме

Новости

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,8 тыс. человек

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом в Хубэе приблизилось к 60 тыс.

Глава МИД Украины напомнил о предложении создать коридор безопасности на границе с РФ

Глава МИД Украины напомнил о предложении создать коридор безопасности на границе с РФ

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Турция вернулась к совместному с РФ патрулированию на севере Сирии

Что произошло за день: понедельник, 17 февраля

"Аэрофлот" сократит перевозки в Китай "из-за снижения спроса"

"Аэрофлот" сократит перевозки в Китай "из-за снижения спроса"

В Финляндии арестовали имущество россиянина - владельца скандально известной компании

Глава дипломатии ЕС объявил о новой спецоперации в Средиземном море

Первая ступень ракеты SpaceX упала мимо посадочной платформы в Атлантике

Первая ступень ракеты SpaceX упала мимо посадочной платформы в Атлантике
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');