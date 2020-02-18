Выручка Apple в I квартале будет ниже запланированной из-за коронавируса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Apple Inc. не ожидает достижения плановых показателей выручки в I квартале 2020 года из-за вспышки нового коронавируса Covid-19 в Китае, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В Apple объяснили ухудшение прогноза более медленным возобновлением работы фабрик в Китае по сравнению с ожидавшимся, а также приостановкой работы своих офисов и магазинов в Китае на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

"Работа начинает возобновляться по всей стране, но мы возвращаемся к нормальным условиям медленнее, чем мы ожидали", - говорится в заявлении комапнии.

Агентство отмечает, что изначальный прогноз Apple по выручке в I квартале, заканчивающемся в марте, составлял от 63 до 67 млрд долларов. Аналитики Bloomberg оценивали ожидаемую выручку Apple в 65,23 млрд долларов. На момент публикации первого прогноза компания ожидала, что производство будет полностью возобновлено к 10 февраля, но этот процесс оказался более медленным.

Apple не стала озвучивать новый прогноз доходов на март, поскольку ситуация "развивается".