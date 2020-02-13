Аветисяна и Юсупова вызвали на слушания по иску о неуважении к британскому суду

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Baring Vostok сможет выдвинуть обвинение в неуважении к британскому суду своим оппонентам по корпоративному конфликту вокруг банка "Восточный" - Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову. Как сообщает Financial Times, на этой неделе судья Высокого суда Лондона принял решение о том, что такой иск может быть подан.

Baring Vostok утверждает, что Аветисян нарушил решение суда, инициировав арбитражный процесс по спору о "Восточном" не в Лондоне, а в России (иск рассматривается в Благовещенске).

Аветисяна и Юсупова вызвали на слушания в Лондоне, запланированные на июнь, сообщает FT.

Обвинение в неуважении к суду в Великобритании чревато штрафом, арестом активов и даже тюремным заключением. Так, например, в 2016 году бизнесмен Сергей Пугачев был приговорен к двум годам заключения за 12 случаев неуважения к суду.

В России несколько топ-менеджеров Baring Vostok, включая основателя фонда Майкла Калви, стали фигурантами уголовного дела, связанного с конфликтом вокруг "Восточного", и находятся под домашним арестом.