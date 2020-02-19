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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:24

Пекин рассмотрел меры по восстановлению экономики в условиях эпидемии коронавируса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Меры, направленные на обеспечение сельскохозяйственных весенних посевных работ и восстановление промышленного производства в условиях распространения коронавируса в Китае, рассмотрел президиум Госсовета КНР, сообщили местные СМИ.

На заседании, которое прошло под председательством премьера Госсовета Ли Кэцяна, были рассмотрены вопросы, связанные с "координацией усилий по профилактике и борьбе со вспышкой болезни и социально-экономическому развитию".

В частности, правительство потребовало от местных властей приложить максимум усилий для успешного проведения посевных работ при одновременном обеспечении мер по предотвращению распространения инфекции. Для этого необходимо организовать своевременное производство и доставку до производителей семян, удобрений и других необходимых материалов.

Новый коронавирус в Китае

Госсовет обратил внимание на важность восстановления производства птицы, свинины, отметив, что для районов, в которых эти предприятия понесли значительные убытки, следует рассмотреть возможность отсрочки платежей по кредитам и предоставление кредитов на льготных условиях.

Одновременно правительство потребовало увеличивать запасы замороженного мяса, а также активизировать профилактику и борьбу с птичьим гриппом, африканской чумой свиней и другими болезнями животных.

В области промышленности первостепенной задачей названо восстановление процесса трудоустройства и борьбы с безработицей, нормального рабочего ритма предприятий, в первую очередь - малых и средних. Для этого предусматривается на срок с февраля до июня текущего года предоставить им льготные кредиты и снизить налоги.

Накануне, 18 февраля, заместитель председателя Комитета КНР по контролю и управлению госимуществом Жэнь Хунбинь заявил, что уже в феврале станет ясно, как распространение коронавируса в Китае может отразиться на экономике страны. "Вспышка заболевания оказала сравнительно контролируемое воздействие в январе и значительное влияние в феврале", - сказал он на пресс-конференции в Пекине.

По его словам, введенные для предотвращения дальнейшего распространения инфекции меры нарушают производственные и снабженческие цепочки. Эти меры затрудняют возможности компаний по возобновлению производства, получению сырья и сбыта продукции.

Вместе с тем, отметил чиновник, более 95% контролируемых центральным правительством компаний в ключевых секторах, таких, как нефть, связь, энергетика и транспорт, работают.

Госсовет КНР Китай Ли Кэцян

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