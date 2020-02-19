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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:23

Заммэра Москвы заявил об отсутствии болезней у китайских строителей столичного метро

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в строительстве метро заняты 120 граждан Китая, это сотрудники китайского концерна CRCC, они все здоровы, заявил "Коммерсанту" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый коронавирус в Китае

По его словам, на стройплощадках "приняты все необходимые меры безопасности".

На время действия временного запрета на въезд граждан Китая в Россию заменить 120 рабочих "будет несложно", сказал изданию источник в мэрии. Он допустил, что часть работ выполнит персонал из других компаний-подрядчиков строительства метро.

CRCC строит участок новой линии метро от станции "Коммунарка" до станции "Улица Генерала Тюленева".

18 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке с 20 февраля въезда в Россию граждан Китая, которые приезжают для учебы, работы, туризма или с частной целью. С 19 февраля временно прекращено оформление приглашений для китайцев с такими целями поездки в Россию.

Это решение, по сведениям "Коммерсанта", застало врасплох китайских дипломатов, которые отметили, что въезд закрыли, когда число заболевших в КНР пошло на спад.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Китай Москва Московский метрополитен Андрей Бочкарев CRCC Михаил Мишустин

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