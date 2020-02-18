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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:15

В Пекине надеются в феврале оценить последствия коронавируса для экономики Китая

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В февраля будет понятно, как распространение коронавируса в Китае может отразиться на экономике страны, заявил заместитель председателя Комитета КНР по контролю и управлению госимуществом Жэнь Хунбинь.

Новый коронавирус в Китае

По его словам, в январе воздействие новой инфекции на экономику было "сравнительно контролируемым", а в феврале оно стало уже "значительным". Меры, введенные для торможения эпидемии, нарушают производственные и снабженческие цепочки и мешают компаниям возобновить производство, закупать сырье и сбывать продукцию, сказал он.

При этом более 95% контролируемых центральным правительством компаний в таких ключевых секторах, как нефть, связь, энергетика и транспорт, работают, подчеркнул чиновник. Он пообещал уделять повышенное внимание оказанию помощи средним и малым предприятиям в восстановлении нормального рабочего режима.

Неделю назад глава госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян заявил, что ключевые отрасли китайской промышленности постепенно начали возобновлять производство после перерыва на новогодние праздники и меры по сдерживанию коронавируса. По его словам, на тот момент предприятия по производству и переработке зерна возобновили работу на 94,6%, угольные шахты - на 57,8%.

По словам Цун Ляна, в первую очередь возобновляют производство поставщики лекарств и медицинских изделий, энергоносителей, продуктов питания, логистических и транспортных компаний. Поставки газа, электричества и нефтепродуктов он оценил как достаточные. Возвращение к работе не затронет пока Хубэй, провинцию, которая больше всего пострадала от новой инфекции.

Китай Хубэй Жэнь Хунбинь

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