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Brent начала дорожать после максимального обвала за семь недель

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром во вторник после обвала днем ранее, который стал максимальным за почти семь недель.

Новый коронавирус в Китае

К 8:18 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,37%) и торговались у $56,51 за баррель. В понедельник контракт подешевел на $2,2 (3,76%), до $56,3 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени в Нью-Йорке на $0,19 (0,37%) до $51,62 за баррель. За предыдущие торги WTI подешевела на $1,95 (3,65%) до $51,43 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать экономические последствия вспышки коронавируса Covid-19. В течение последних двух недель нефтяные цены росли на фоне оптимизма по поводу того, что распространение эпидемии за пределами Китая не будет масштабным и что значительного замедления мировой экономической активности удастся избежать. В последние несколько дней распространение инфекции ускорилось, и трейдеры начали сомневаться, отмечает Bloomberg.

"Настроения внезапно изменились, и я ожидаю, что это еще не предел, учитывая рост (числа случаев заболевания - ИФ) за пределами Китая", - сказал агентству старший сырьевой аналитик ANZ Banking Дэниэль Хайнс.

По оценке крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, на данный момент из-за коронавируса спрос на нефть в Китае упал на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления.

Россия, которая взяла паузу для оценки необходимости дополнительного сокращения добычи в рамках ОПЕК+, может быть вынуждена согласиться на него, если вспышка коронавируса приведет к еще большему падению нефтяных цен, считает основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Brent WTI Китай Vitol Group ОПЕК

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