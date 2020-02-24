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В ЕК пока не обсуждали контроль на границах Шенгенской зоны из-за коронавируса

В ЕК пока не обсуждали контроль на границах Шенгенской зоны из-за коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Шенгенский пограничный кодекс предусматривает временное восстановление контроля на внутренних границах в ситуациях, связанных с безопасностью, и может по решению государств-членов быть применен в связи с коронавирусом, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц.

Но на данный момент никаких оповещений от государств о временном введении пограничного контроля из-за распространения вируса не поступало.

При этом он пояснил, что принятие такой меры, в любом случае, требует соблюдения ряда условий, например, обоснованности, пропорциональности, координации.

"В настоящее время ни у одного государства-члена нет намерения вводить контроль (внутри Шенгенской зоны - ИФ)", - подытожил представитель ЕК.

В настоящее время самая серьезная ситуация с коронавирусом Европе складывается в Италии, где уже заразились 224 человека, шесть человек погибли.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Европа Еврокомиссия Шенген

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