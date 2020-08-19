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"Яндекс" объединил часть сервисов в приложении "Яндекс Go"

Приложениями "Яндекс.Драйв", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" можно будет по-прежнему пользоваться по отдельности

"Яндекс" объединил часть сервисов в приложении "Яндекс Go"
Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что объединяет сервисы каршеринга, такси и фудтеха в одно приложение - "Яндекс Go".

Оно будет работать на базе "Яндекс.Такси". В обновленной версии будет изменено название приложения, а также его интерфейс, который сохранит преемственность со стилем такси-приложения.

"На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок персональный для каждого пользователя, а алгоритмы "Яндекса" предугадывают, что именно сейчас нужно - добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в "Яндекс.Лавке", - говорится в сообщении компании.

Помимо этого, пользователи "Яндекс Go" также смогут узнавать актуальное расписание наземного транспорта.

"Яндекс" вел работу по преобразованию "Яндекс.Такси" в суперапп с марта - тогда в него были добавлены функции заказа из "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки".

Приложения "Яндекс.Драйв", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" останутся доступными для пользователей, ими можно будет пользоваться по отдельности.

Яндекс Яндекс.Такси Яндекс.Лавка Яндекс Go

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