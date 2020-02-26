Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров

Организация призвала Минфин ввести минимальную цену на пиво

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Союз российских пивоваров попросил министра финансов Антона Силуанова рассмотреть возможность как можно скорее установить минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво. Организация пожаловалась в том числе на демпинг крупных сетей, который вынуждают местных производителей снижать цену на пиво до себестоимости.

По оценке союза, в последнее время на рынке установилась неблагоприятная для легальных производителей ценовая конкуренция: рынок перенасыщен так называемым "акционным" пивом "по критически низким демпинговым ценам, не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов". В результате легальные производители, установившие счетчики объема производства, работающие в системе ЕГАИС, выплачивающие все налоги и использующие качественное натуральное сырье, вытесняются с рынка, говорится в обращении (копия есть у "Интерфакса").

При этом крупные сети, которые "за счет демпинга разрушают сложившиеся каналы продаж региональных независимых производителей пива, вынуждают местных пивоваров снижать цену на свою продукцию до уровня себестоимости", указывает союз.

Организация назвала ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки обычной питьевой воды. "Это дискредитирует пиво в глазах потребителя", - говорится в письме.

Какой должна быть минимальная розничная цена на пиво, в письме не указано.

Введение МРЦ и оптимизация акцизной политики позволит значительно снизить объемы нелегального рынка пива (то есть продукции без акцизов) и создать равные конкурентные условия для легальных компаний, заявляют в союзе. Эта мера также будет способствовать снижению объема потребления некачественного алкоголя и позволит снять риски распространения псевдопивных напитков, маскирующихся под пиво, безакцизной пивной продукции, в том числе и серого импорта в приграничные регионы России, считают пивовары.

Представитель Союза пивоваров подтвердил, что соответствующее письмо было направлено в Минфин.

Вопрос о размере МРЦ должен обсуждаться, причем не только представителями бизнеса, но и с привлечением независимых экспертов, сказал "Интерфаксу" председатель совета союза Даниил Бриман. По его словам, ранее в феврале на общем собрании большинство членов союза поддержали позицию по МРЦ.

Вопрос о необходимости введения минимальных розничных цен на пиво вызвал разногласия в союзе, и в результате из организации в начале февраля вышла "большая тройка" крупных транснациональных компаний "Балтика", Heineken и AB InBev Efes. Причиной выхода "Балтика" назвала разногласия с другими членами союза по "стратегии по борьбе с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике".

"Вопрос о возможности введения минимальной розничной цены на пиво не является попыткой ограничить конкуренцию или создать преференции на рынке для отдельных компаний", - возразил на это Союз.

В начале 2019 года Минфин подготовил проект постановления правительства о возможности ввести минимальные цены на все алкогольные напитки. Однако на тот момент у министерства не планов вводить новые МРЦ. Сейчас таковые установлены для крепкого алкоголя, вин и игристых вин.