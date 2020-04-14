Крупнейшие производители пива создали в России новую ассоциацию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Три крупнейших производителя пива в России AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg Group) и Heineken, которые в феврале вышли из Союза пивоваров учредили Ассоциацию производителей пива.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", некоммерческое объединение "Ассоциация производителей пива" (АПП) было зарегистрировано 13 апреля. Ее учредителями стали АО "АБ Инбев Эфес", ООО "Пивоваренная компания Балтика" и ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен". Возглавил ассоциацию Вячеслав Мамонтов, который занимал аналогичную должность в Союзе пивоваров.

Новая ассоциация собирается защищать интересы производителей пива. В ближайшее время она направит правительству предложения по поддержке индустрии.

"В будущем мы будем рады сотрудничеству с другими компаниями и ассоциациями, которые разделяют наше видение развития отрасли и готовы к системной работе по поддержке добросовестных производителей пива и защите их интересов", - заявили в АПП.

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes вышли из Союза пивоваров из-за принципиальных разногласий с другими компаниями относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, в том числе вопросам госрегулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике.

В частности, эти компании были против введения минимальных розничных цен на пиво, большинство же членов союза были за. "Балтика", Heineken и AB InBev Efes заявили, что ограничение цен создаст конкурентные преимущества одних членов союза перед другими и ограничит конкуренцию.

В Союзе тогда возразили, что введение минимальной розничной цены позволит бороться с демпингом, которым пользуются некоторые компании, продающие пиво по акциям, ниже себестоимости.