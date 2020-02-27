Кондитеры предупредили о риске подорожания сладостей в России на 7-10%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Кондитерская отрасль РФ опасается введения маркировки ее продукции; если это случится, сладости могут подорожать на 7-10%, подсчитали в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

"Трудная тема - маркировка. Наша отрасль пока в нее не включена. Но на нас определенное структурное подразделение Минпромторга внимательно смотрит, потому что отрасль емкая, финансы есть", - заявил президент АСКОНД Сергей Носенко на международной конференции "Торты. Вафли. Печенье. Пряники - 2020" в четверг в Москве.

По его словам, в Ассоциации оценили возможные затраты отрасли на маркировку. В частности, на приобретение оборудования для нанесения средств идентификации потребуется 42 млрд рублей, "а может быть и больше". Кроме того, текущие ежегодные затраты могут составить порядка 60 млрд рублей.

"Это может привести к общему росту средней цены единицы товара на 7-10%, - сказал он. - Мы везде - и в Госдуме, и Совете Федерации, и в Минсельхозе - объясняем, что это недопустимо. Ну как, к примеру, можно маркировать весовой продукт. Вот печенье взяли - куда марку ставить?".

К тому же отметил Носенко, маркировка нацелена на сокращение доли контрафакта на определенном рынке. "Но на кондитерском рынке контрафакта нет, а раз нет проблемы, то и изобретать меры борьбы с нею бессмысленно", - подчеркнул глава Ассоциации.

Обязательная маркировка товаров в России

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года. К таким товарам были отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.

С июня 2020 года планируется ввести маркировку готовой молочной продукции, сейчас идет пилотный проект. Производители неоднократно жаловались на значительные расходы, которые им предстоит понести из-за маркировки. Минпромторг предложил не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей. По оценке национального союза производителей молока Союзмолоко, даже с учетом этих послаблений затраты бизнеса в первый год внедрения маркировки составят минимум 61,3 млрд рублей, ежегодные затраты - 35,2 млрд рублей.

Минпромторг также разработал проект постановления правительства, которое предусматривает, что компании, товар которых подлежит обязательной маркировке, смогут претендовать на господдержку, поскольку они тратятся на оплату услуг по предоставлению кодов маркировки. Размер платы за оказание этих услуг установлен постановлением правительства РФ от 8 мая 2019 года и составляет 50 копеек за 1 код маркировки без учета НДС.

Предполагается, что субсидии из федерального бюджета будут предоставляться "Российскому фонду технологического развития" на финансовую поддержку производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

Минпромторг также предлагал провести эксперимент по маркировке питьевой воды, чтобы оценить ее целесообразность.

Оператором системы маркировки является ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).