Минпромторг предложил продлить до июня эксперимент по маркировке молочной продукции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочной продукции на три месяца - по 31 мая 2020 года, говорится в проекте постановления правительства на сайте regulation.gov.ru.

Пока предполагается, что эксперимент должен завершиться 29 февраля 2020 года. Его начали 15 июля 2019 года.

Его продление позволит "обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки, дополнительно будет обеспечен полный и последовательный учет маркированной молочной продукции".

Сроки оценки результатов эксперимента нигде не прописаны. В ноябре 2019 года правительство выпустило распоряжение об обязательной маркировке молочной продукции с 1 июня 2020 года. В Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко") это решение назвали "небрежным и поспешным".

Производители и ранее выступали против введения такой маркировки. Они отмечали, что это потребует от бизнеса дополнительных затрат - 25 млрд рублей на разовую покупку оборудования и по 20 млрд рублей в год дополнительно. Кроме того они опасаются, что эта система может дублировать уже действующую систему ветеринарной сертификации. Они также выступали против введения обязательной маркировки до проведения оценки целесообразности ее применения для молочной продукции.