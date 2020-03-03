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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Эксперимент по маркировке молочной продукции продлен до 31 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением продлил добровольный эксперимент по маркировке молочной продукции продлевается до 31 марта 2020 года, то есть, на месяц. Он должен был завершиться 29 февраля, напомнила пресс-служба Минпромторга.

По данным ведомства, в эксперименте участвуют 100 из более чем 6000 российских производителей. Они имеют возможность протестировать процесс информационного взаимодействия собственных программно-аппаратных средств и государственной информационной системы маркировки.

Минпромторг предлагал продлить эксперимент до 31 мая, чтобы к введению обязательной маркировки могли подготовиться и компании, которые в тестировании не участвовали, объяснил через пресс-службу статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Обязательная регистрация производителей молочной продукции в системе маркировки должна начаться с 1 июня. Обязательная маркировка продукции со сроком годности больше года может начаться с 1 декабря 2020 года, продуктов со сроком годности меньше года - с 1 марта 2021 года.

Оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока годности продукции.

Производители ранее не раз выступали против введения маркировки, объясняя, что новые требования сильно увеличат их расходы, а маркировка будет дублировать уже введенную систему прослеживания молочной продукции "Меркурий".

Минпромторг предложил не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей. По оценке Союзмолоко, даже с учетом этих послаблений затраты бизнеса в первый год внедрения маркировки составят минимум 61,3 млрд рублей, ежегодные затраты - 35,2 млрд рублей.

Оператором системы маркировки является ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Минпромторг Виктор Евтухов Михаил Мишустин Союзмолоко ЦРПТ

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