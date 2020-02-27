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"Сафмар" собрался поставить в марте 300 тыс. т нефти по трубе на "Нафтан"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Компании промышленно-финансовой группы "Сафмар" планируют поставить в марте 300 тысяч тонн нефти трубопроводным транспортом на белорусский НПЗ "Нафтан". Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами поставок на завод.

Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляют пока только НК группы "Сафмар".

По информации "Белнефтехима" с марта нефть на белорусские НПЗ, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Белоруссию.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко ранее сообщил, что белорусский концерн заключил с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. Нефть поступит в Белоруссию с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды".

С 1 января 2020 года нефть из РФ практически не поставляется на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями. Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья из-за реализации в РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов с белорусскими заводами компаниями Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

Ранее в феврале состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам беседы Лукашенко поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в республику.

Как рассказывал Лукашенко, Путин сам позвонил ему и сделал "неожиданное предложение" по условиям поставки нефти в республику, увязав его с вопросом компенсации издержек белорусской стороны от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ. В частности, сославшись на Путина, Лукашенко отметил: "Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям (российским компаниям-поставщикам нефти - ИФ)". При этом, по его словам, Россия сохранит прошлогодние финансовые условия поставок нефти в Белоруссию.

Сафмар Нафтан Белоруссия

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