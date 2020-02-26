Нефть в Белоруссию без премии будут доставлять 5 новых российских поставщиков

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Нефть на белорусские НПЗ с марта, в дополнение к НК группы Михаила Гуцериева "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Ранее эти компании не занимались поставками нефти в Белоруссию, добавил он. Тищенко также подтвердил, что компания "Роснефть", на долю которой традиционно приходилось около 50% поставок нефти из РФ, пока не входит в число российских НК, которые согласились поставлять "черное золото" в Белоруссию без премии.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что белорусский концерн заключил с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. Нефть поступит в Белоруссию с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды", уточнил пресс-секретарь.

Ранее в феврале пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин говорил журналистам, что российская компания приняла от нескольких НК заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ. Принятием этих заявок "Транснефть" подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений", - отмечал Демин.

С 1 января 2020 года нефть из РФ практически не поставляется на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями. Дело в том, что Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов с белорусскими заводами компаниями Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

Ранее в феврале состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам беседы Лукашенко поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в республику.

Как рассказывал Лукашенко, Путин сам позвонил ему и сделал "неожиданное предложение" по условиям поставки нефти в республику, увязав его с вопросом компенсации издержек белорусской стороны от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ. В частности, сославшись на Путина, Лукашенко отметил: "Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям (российским компаниям-поставщикам нефти - ИФ)". При этом, по его словам, Россия сохранит прошлогодние финансовые условия поставок нефти в Белоруссию.