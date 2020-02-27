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Доллар в ходе торгов на Мосбирже достиг отметки 66 руб. впервые с 6 сентября

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг вечером заметно вырос и достиг отметки 66 рублей впервые с 6 сентября 2019 года на фоне падения мировых рынков из-за ситуации с "уханьским" коронавирусом и нефтью.

Новый коронавирус в Китае

По данным на 16:53 по московскому времени доллар подорожал по отношению к рублю до 66 руб./$1, что на 53 копейки выше уровня закрытия среды, 26 февраля. Курс евро при этом достиг 72,385 руб./€1 (+1,11 рубля к уровню предыдущего закрытия). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 79 копеек к уровню закрытия 26 февраля, поднявшись до 68,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно снижаться к доллару и евро третий день подряд вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющих на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая, а также из-за продолжающегося падения нефтяных цен.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что на утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания.

По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки с 49 до 57 человек: 19 человек скончались в Иране, 13 - в Южной Корее, 12 - в Италии, семь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.

Московская биржа Китай

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