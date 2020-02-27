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Цены на нефть упали более чем на 2% на новостях о COVID-19

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть эталонных марок усилилось в ходе торгов в четверг на фоне увеличения количества заразившихся коронавирусом COVID-19 за пределами Китая.

Накануне, 26 февраля, они завершили торги на минимальных отметках за последние 13 месяцев. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 по московскому времени 27 февраля подешевели на $1,1 (на 2,06%) - до $52,33 за баррель.

Новый коронавирус в Китае

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на $1 (на 2,05%) - до $47,73 за баррель.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Фондовые индексы продолжают снижаться на тревогах из-за распространения заболевания. Общемировой фондовый индекс MSCI All-Country World опускается шестую сессию подряд и находится на минимальном уровне с октября, сообщает Bloomberg. С пика, зафиксированного ранее в феврале, мировой рынок акций упал примерно на 7%.

"На фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом по всему миру, рынки в целом находятся в процессе переоценки, - отмечают аналитики JBC Energy. - Слабость рынков акций продолжает влиять на нефтяной рынок".

С начала года нефть подешевела более чем на 20%, отмечает Bloomberg. Инвесторы оценивают вероятность принятия ОПЕК+ решения о дополнительном снижении добычи нефти на встрече, которая пройдет на следующей неделе.

Министр энергетики России Александр Новак в четверг подтвердил озвученный в феврале прогноз снижения спроса на нефть на 150-200 тысяч баррелей в сутки в 2020 году. Он не стал говорить, готова ли Россия обсуждать возможность продления сделки ОПЕК+.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
COVID-19 Brent WTI Китай

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