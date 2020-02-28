Нефть продолжает быстро дешеветь на сохраняющихся тревогах из-за COVID-19

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться, обновляя минимумы более чем за 13 месяцев, на сохраняющихся тревогах, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на темпы роста мировой экономики.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по Москве в пятницу подешевели на $1,41 (на 2,73%) - до $50,32 за баррель. В четверг, 27 февраля, их цена упала на $1,08 (на 2,05%), составив на закрытие $51,73 за баррель. При этом апрельские контракты завершили день на минимуме с декабря 2018 года - $52,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в пятницу снижаются на $1,39 (на 2,95%) - до $45,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $1,64 (на 3,37%), завершив день на самой низкой отметке с января 2019 года - $47,09 за баррель.

Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу снизились на 2,2% - до 360,5 юаней за баррель. C начала текущей недели котировки упали примерно на 13%.

"COVID-19 по-прежнему держит нефтяной рынок в мертвой хватке, - отмечает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич. - Коронавирус стал причиной остановки общественной жизни и предприятий, это приводит к значительному снижению спроса на дизельное топливо для транспорта и производства, а также на авиатопливо".

"Снижение котировок нефти с начала вспышки заболевания отражает чувствительность сырьевых товаров к опасениям относительно роста глобальной экономики", - сообщается в отчете Commonwealth Bank of Australia. По мнению экспертов банка, спрос на нефть, вероятно, будет сокращаться в случае дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая.