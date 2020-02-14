Россельхознадзор из-за коронавируса предложил запретить мероприятия с животными

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в связи с распространением коронавируса Covid-19 инициирует "в срочном порядке" проведение в регионах экстренных заседаний чрезвычайных комиссий для решения вопросов по борьбе с новой инфекцией.

Согласно документу Россельхознадзора, который направлен в территориальные управления службы и с которым ознакомился "Интерфакс", предлагается, в частности, временно, до выяснения источников, путей и способов распространения "уханьского" вируса, запретить выставочные и культурно-массовые мероприятия, на которых демонстрируются животные, в том числе и дикие.

Чрезвычайным комиссиям также необходимо рассмотреть вопрос о приостановке любительской и спортивной охоты на животных, в том числе контактирующих с летучими мышами, пресмыкающимися и др., а также о приостановке ловли рыбы в водоемах, в которых обитает много змей.

Кроме того, рекомендовано предотвращать прямые контакты населения (без использования специальных средств защиты) с животными, в том числе и дикими, или с поверхностями, с которыми животные контактировали; приостановить продажу животных, в том числе диких, экзотических и декоративных (включая насекомых, земноводных, рептилий и других), а также живых рыб и других обитателей водной среды, сырья и продукции животного происхождения, не подвергнутых тепловой обработке, в местах несанкционированной торговли, на сельхозрынках, рынках "выходного дня".

Предлагается также усилить контроль за перевозкой животных на всех видах транспорта, чтобы не допустить их случайных контактов с людьми, и усилить биологическую защиту объектов, на которых содержатся различные виды животных, включая и диких. В письме Россельхознадзора эти мероприятия объясняют "предполагаемой значительной ролью диких животных" в распространении коронавируса.

Змеи, панголины и "уханьский" вирус

Как сообщалось, источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань, откуда начал распространяться новый вирус, посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

Кроме того, ранее в феврале сообщалось, что китайские ученые сочли животное панголин вероятным промежуточным хозяином "уханьского" коронавируса. Мясо панголинов употребляют в пищу в Азии.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 по Москве четверга, 13 февраля) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 63,8 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован почти в 1,4 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 55,7 тыс. человек, состояние 10,2 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, более 6,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений