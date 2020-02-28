Рынок акций РФ обвалился к уровням октября на фоне ситуации с коронавирусом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил обвальное падение по всем blue chips на фоне резкого отката мировых площадок и нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за негативного влияния коронавируса из Китая, индексы РТС и МосБиржи обновили минимумы с октября 2019 года, при этом выросших бумаг из расчета индексов не зафиксировано.

К 11:10 по Москве индекс МосБиржи упал до 2813,56 пункта (-3,5%, в начале торгов индекс падал ниже 2770 пунктов), индекс РТС - до 1319,99 пункта (-4,8%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 9,6%.

Доллар вырос до 67,06 рубля (+1,04 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (-9,6% и -6% "префы"), "АЛРОСА" (-8,5%), "Магнита" (-6,9%), "Аэрофлота" (-5,9%), "НОВАТЭКа" (-5,5%), "РусГидро" (-5,4%), "Газпрома" (-5%), "Распадской" (-4,9%), "Россетей" (-4,7% и -4,8% "префы"), АФК "Система" (-4,6%), "Интер РАО" (-4,5%), ВТБ (-4,5%), "Сургутнефтегаза" (-4,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,8%), "ЛУКОЙЛа" (-3,6%), "Татнефти" (-3,5%), "Ростелекома" (-3,5%), "Роснефти" (-3,3%).

Выросших в цене бумаг из расчета индексов утром в пятницу не было.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами падения выступили акции ПАО "Тантал" (-18%), банка "Уралсиб" (-15,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (-15%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-13,1%), ПАО "Фармсинтез" (-11,7%), "ТГК-14" (-11,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+5,5%), ПАО "Северо-западное пароходство" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 по московскому времени составил 48,02 млрд рублей (из них 11,469 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").

Падение индексов в США удивило трейдеров

В США в четверг, 27 февраля, индексы обвалились на 4,4-4,6%, доведя откат с рекордных максимумов до 10%. Скорость падения индикаторов оказалась неожиданной для многих трейдеров, пишет MarketWatch. Для индекса Dow Industrial Average снижение более чем на 10% с рекордного максимума стало самым быстрым с февраля 2018 года, когда он вошел в фазу коррекции в результате падения на протяжении девяти торговых сессий. Все три индекса могут завершить неделю наибольшим снижением со времен финансового кризиса 2008 года.

Опасения инвесторов вызывает быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4,441 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

В Северной Калифорнии был подтвержден случай заражения человека, который не ездил в регионы, где была зафиксирована вспышка вируса, и не контактировал с кем-либо, кто посещал эпицентры распространения заболевания.

Как прогнозирует Goldman Sachs, прибыль американских компаний в 2020 году не вырастет.

Фондовая Азия упала вслед за другими рынками

Следом упала в пятницу фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 3,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,5%, китайский Shanghai Composite потерял 3,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 3-3,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 0,8%) на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 83 тыс. На утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Премьер министр Японии Синдзо Абэ заявил в пятницу о готовности в случае необходимости принять меры поддержки экономики. "Если ситуация изменится, мы гарантируем принятие необходимых мер, чтобы вирус не оказал понижательного воздействия на экономику Японии", - передают слова Абэ англоязычные СМИ. Власти Японии приняли решение о закрытии школ до конца весенних каникул, который приходится на начало апреля.

Нефть утром в пятницу также продолжает падать, обновляя минимумы более чем за 13 месяцев; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне, 27 февраля. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 по Москве составила $50,32 за баррель (-2,7% и -2,1% накануне), апрельская цена WTI - $45,72 за баррель (-2,9% и -3,4% в четверг).

Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.

Мир стоит на пороге финансового кризиса

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, мир стоит на пороге финансового кризиса. Снижение на рынках акций приобрело характер обвала, все попытки откупить дешевеющие активы оканчиваются безрезультатно и приводят лишь к усилению распродаж. Эпидемия коронавируса развивается по негативному сценарию: заболевание дошло до Германии и США. Нефть Brent подошла вплотную к отметке $50 за баррель, что является сильным негативным сигналом.

Никакие технические факторы сейчас практически не работают, все уровни поддержки как по акциям, так и по валюте с нефтью, проскакиваются без задержек. В общем, дело попахивает новым масштабным кризисом, полагает эксперт

Впрочем, ближе к вечеру можно ожидать небольшого отскока на закрытии "шортов". Переносить их на выходные опасно, поскольку настроения могут измениться буквально в течение часа, а американский рынок акций сильно перепродан и технический отскок просто необходим. В таких условиях спрогнозировать поведение рынка даже на пару дней невозможно. Тем, кто сидит в дивидендных бумагах и у кого крепкие нервы, можно подождать отскока и тогда уже принимать решение, ведь с падением котировок дивидендная доходность лишь возрастает, делая акции более привлекательными.

В условиях больших рисков закрепления нефти под уровнем $50 за баррель Россия, возможно, будет более сговорчива в вопросе снижения квот на добычу нефти на заседании ОПЕК+ на следующей неделе. Пока прогнозы главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что падение нефти носит эмоциональный характер и котировки восстановятся до комфортного всем уровня, не оправдываются. Если саммит ОПЕК+ не принесет стабилизацию на рынок нефти, доллар превысит 70 руб./$1 в конце следующей недели, считает Антонов.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Игорь Галактионов, по сообщениям источников Reuters, Саудовская Аравия в марте сократит поставки нефти в Китай как минимум на 500 тыс. б/с. Масштаб сокращения подчеркивает падение потребления, вызванное вспышкой вируса. На долю Китая в настоящий момент приходится около 96,5% случаев заражения, но в последнюю неделю распространение болезни начало ускоряться за пределами КНР, в частности, в Южной Корее и Италии. Это создает высокие риски падения потребления нефти не только в Китае, но и по всему миру, что может сильно ударить по нефтяным ценам в условиях высокого уровня производства.

На следующей неделе, 5-6 марта, пройдет встреча министров альянса ОПЕК+, на которой будет рассматриваться перспектива продления сделки по сокращению добычи после марта этого года. Ранее техкомитет ОПЕК+ предложил увеличить сокращение на 600 тыс. б/с, но Россия склоняется к продлению действующих условий. Вероятно, в базовом сценарии рынки закладывают именно такой сценарий. Если сокращение добычи все же будет увеличено, это может оказать существенную поддержку ценам на нефть, полагает эксперт.

Рынки напуганы непредсказуемостью масштаба будущей эпидемии

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, основной темой для рынков остается коронавирус, причем эта проблема, похоже, становится долгосрочной. В США также образовался очаг распространения COVID-19, что привело к очередному обвалу американских индексов. Хватило суток, чтобы руководство ВОЗ все же признало вероятность глобальной пандемии COVID-19. Между тем, статистика говорит не только о заболевших, но и о тех, кто выздоровел. Однако СМИ эти цифры почти не озвучивают. Рынки напуганы неопределенностью с методами лечения, карантинными мероприятиями, которые снижают деловую активность, а также непредсказуемостью масштаба будущей эпидемии. Многие экономисты полагают, что рецессия становится неизбежной, и возможности ФРС бороться с ней ограничены.

Даже в Goldman Sachs уже осторожно предположили отсутствие роста прибыли компаний из индекса S&P 500 в текущем году. Многие экономисты также признают факт невозможности решить проблему с помощью монетарных методов. Пока проблема не будет восприниматься исключительно в медицинской плоскости, рынки продолжат болеть и нервничать. Кроме вирусной темы на некоторых внешних рынках может появиться проблема дефицита ликвидности крупных финансовых организаций, что способно спровоцировать настоящий финансовый кризис.

Вероятность активного распространения COVID-19 на территории США становится таким же шоком для рынка нефти, как и падение китайского спроса. США все еще остаются крупнейшим потребителем нефтепродуктов. Соответственно, при проведении мер по сдерживанию распространения вируса может существенно упасть потребность в топливе. От ОПЕК+ ждут более сильного сокращения производства - на 1,0 млн б/с вместо ранее рекомендованных 0,6 млн б/с.

Угроза глобальной рецессии высока

Многие на рынках закладывают высокую вероятность глобальной рецессии, хотя на экономику пораженных стран больше негативное влияние оказывают почти бесплодные меры сдерживания, а не сам вирус, который все же лечится в 97% случаев при отсутствии опыта в медицине. Рынок акций РФ обвалился утром в пятницу, но не исключены попытки частичного восстановления в течение торговой сессии, отмечает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, ключевые мировые индексы вернулись к уровням ноября-декабря 2019 года и продолжили текущую неделю падением. Новая волна сокращения спроса на рисковые активы способствует снижению доходности 10-летних US Treasures до исторических минимумов.

Не добавляет оптимизма и пересмотры прогнозов ведущих американских компаний, которые могут столкнуться с невыполнением планов по прибылям в текущем году. Вслед за Apple о вероятных перебоях в поставках оборудования заявил Microsoft. При этом представители ФРС и ЕЦБ в своих выступлениях отмечают, что пока не видят поводов для активных действий.

В текущих условиях, учитывая слабовыраженный аппетит к риску, давление на российские индексы оказывает падение котировок нефти, а также геополитическая напряженность между Турцией и Россией в Сирии, считает Антонов.