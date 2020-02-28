"ГАЗ" оспорил в суде выставленную Москвой компенсацию за задержку поставок электробусов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск автобусного подразделения группы "ГАЗ" (ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ") к столичному оператору транспорта ГУП "Мосгортранс" на 1,1 млрд рублей - компания оспаривает сумму выставленной компенсации за задержку поставок городу первой партии электробусов, которая произошла из-за санкционных проблем.

Как следует из картотеки суда, иск компании зарегистрирован 27 февраля и к производству пока не принят. Причины его подачи в материалах суда не поясняются.

В пресс-службе "ГАЗа" "Интерфаксу" сообщили, что спорный вопрос возник в связи с выполнением контракта на поставку первой сотни электробусов для столицы, подчеркнув, что стороны находятся "в конструктивном рабочем взаимодействии как по спорному вопросу, так и по новым текущим контрактам".

"В 2018-2019 гг. группа ГАЗ" выполнила в полном объеме контракт на поставку 100 электробусов. Однако из-за форс-мажорных обстоятельств - задержки поставок импортных комплектующих в результате включения группы "ГАЗ" в санкционный лист США - произошло изменение сроков поставки некоторых автобусов из отдельных партий, за что в итоге была назначена компенсация - почти 1 млрд рублей", - уточнили в компании.

В "ГАЗе" отмечают, что "несоразмерный объем компенсации продиктован сложившейся трактовкой закона №44-ФЗ, метод начисления по которому может корректироваться только в арбитражном порядке". "Мы надеемся, что в судебной инстанции будет установлена справедливая методика расчета компенсации на основе условий контракта", - добавили в компании.

В свою очередь близкий к ситуации источник пояснил "Интерфаксу", что транспортные чиновники из-за особенностей законодательства не могут начислять за задержку поставок компенсацию, "действительно соразмерную с реальными задержками поставок".

"В связи с действием в этом отношении довольно рамочного подхода сумму компенсации точно может определить только суд. Фактически компенсация, которая была начислена в данном случае, соразмерна тому, что компания будто бы задержала поставки на несколько лет. В таком случае логично, что компания обращается в суд для определения точной суммы", - сказал собеседник.

Поставки электробусов

"ГАЗ" является крупнейшим поставщиком автобусов в РФ, а подразделение компании - ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" - основным производителем автобусной техники. Оно выпускает два десятка базовых моделей автобусов всех классов и назначений. Основными предприятиями автобусного подразделения являются "Павловский автобусный завод" (Нижегородская область, Павлово) и "Ликинский автобусный завод" (Московская область, Ликино-Дулево).

В 2018-2019 гг. "ГАЗ" вышел на московский рынок с электробусами, поставив первые 100 единиц и 31 зарядную станцию. Производитель взял на себя обслуживание всех электробусов и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет с момента поставки.

В январе также сообщалось, что "ГАЗ" стал победителем конкурса на поставку еще 100 электробусов для столицы за 5,692 млрд руб. Согласно условиям этого контракта, поставка планируется на период с 1 января по 31 мая 2020 г. Договор также предусматривает 15-летнее обслуживание поставленной техники.

Москва заказывает электробусы и у "КАМАЗа": компания поставила по 100 электробусов в 2018 и 2019 гг соответственно, должна по условиям заключенных контрактов поставить еще 200 в текущем году.

ГУП "Мосгортранс" - крупнейший в Европе оператор наземного городского пассажирского транспорта. По данным сайта предприятия, в Москве на 800 маршрутах наземного транспорта на линиях работают в общей сложности 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов.

Санкции

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски попала в "черный список" Минфина США в апреле 2018 г. одновременно с самим бизнесменом и рядом подконтрольных ему компаний. При этом было обозначено два дедлайна - на завершение бизнес-операций и на избавление от акций и долговых обязательств. Затем, по мере разработки и начала реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски, эти дедлайны неоднократно продлевались.

Компания неоднократно заявляла, что санкции плохо влияют на ее финансовое положение. Санкционное давление называлось одной из причин перехода на четырехдневную рабочую неделю, который, впрочем, пока не состоялся - благодаря поддержке посредством госзаказа.

Актуальный дедлайн переговоров с санкционным комитетом США по выводу "ГАЗа" из-под санкций - 31 марта. В интервью Bloomberg TV на полях форума в Давосе Дерипаска отмечал, что "переговоры заглохли".