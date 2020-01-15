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ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

Группа "ГАЗ" поставит Москве 100 электробусов за 5,7 млрд рублей

Еще 200 электробусов город получит от "КАМАЗа"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" в 2020 году поставит Москве 100 электробусов за 5,692 млрд рублей и обеспечит их обслуживание до 31 мая 2035 года, следует из материалов госзакупок. Ранее стало известно, что еще 200 электробусов городу поставит "КАМАЗ" - за 11,384 млрд рублей.

Автобусы "ГАЗа" с количеством посадочных мест от 30 до 40 столица получит в период с 1 января по 31 мая 2020 года. Компания займется их обслуживанием с момента поставки первой партии.

В ноябре стало известно о подготовке двух тендеров по закупке 300 электробусов для "Мосгортранса" за 17 млрд рублей. Условия одного из конкурсов предусматривали поставку 100 машин на 30-40 посадочных мест за 5,692 млрд рублей. По условиям второго речь шла о поставке 200 таких же автобусов по максимальной цене 11,384 млрд рублей.

По данным сайта "Мосгортранса", сейчас в городе на 800 маршрутах наземного транспорта на линиях работают в общей сложности 6500 автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов. В мае 2019 года глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов отмечал, что в Москве до конца года на маршруты выйдет 300 электробусов, а в 2021 году их будет от 600 до 800.

"ГАЗ" - крупнейший поставщик автобусов в России, их производит подразделение группы ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ". Основные мощности компании - "Павловский автобусный завод" (Нижегородская область, Павлово) и "Ликинский автобусный завод" (Московская область, Ликино-Дулево). В 2018-2019 годах "ГАЗ" поставил Москве 100 электробусов и 31 зарядную станцию.

ГАЗ Москва КАМАЗ Максим Ликсутов Мосгортранс

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