Власти Москвы потратят 17 млрд рублей на закупку 300 электробусов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Департамент по конкурентной политике Москвы объявил два конкурса на поставку 300 электробусов для нужд "Мосгортранса" на 17 млрд руб., следует из материала портала госзакупок.

Один из конкурсов предполагает поставку 200 городских автобусов по максимальной цене 11,384 млрд руб. Электробусы с количеством посадочных мест от 30 до 40 штук должны быть поставлены с 1 февраля по 31 августа 2020 года.

Услуги по их обслуживанию будут оказываться с момента поставки первой партии по 30 апреля 2035 года. Заявки на конкурс принимаются до 11 декабря. Аукцион в электронной форме будет проводиться 13 декабря.

Другой конкурс предполагает поставку 100 электробусов тех же параметров за 5,692 млрд руб. в период с 1 января по 31 мая 2020 года. Заявки также принимаются до 11 декабря, аукцион будет проводиться 13 декабря.

В мае глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах. Чиновник также говорил, что до конца 2019 года еще 300 единиц электробусов выйдет на дороги Москвы. По его словам, с 2021 года это количество будет от 600 до 800 единиц в год.

Первый регулярный маршрут пассажирского электробуса был запущен в Москве 1 сентября 2018 года. Он прошел по пути следования троллейбуса №73 из района Бибирево на северо-востоке столицы до ВДНХ.