Поиск

Москва заплатит "КАМАЗу" 11,4 млрд рублей за 200 электробусов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" выиграл тендер на поставку Москве в 2020 году 200 электробусов за 11,384 млрд рублей и их сервисное обслуживание. Это следует из материалов портала госзакупок.

Речь идет о машинах с количеством посадочных мест от тридцати до сорока. Они должны быть поставлены городу с 1 февраля по 31 августа. Обслуживать их "КАМАЗ" будет должен с момента поставки первой партии по 31 июля 2035 года.

В ноябре стало известно, что Москва на двух тендерах закупит 300 электробусов для "Мосгортранса" за 17 млрд рублей. Условия одного из конкурсов предусматривали поставку 200 автобусов с 30-40 посадочными местами по максимальной цене 11,384 млрд рублей.

Второй тендер предусматривал поставку 100 таких же электробусов за 5,692 млрд рублей.

Впервые "КАМАЗ" поставил Москве электробусы в 2018 году - сто машин и 31 зарядную станцию. В 2019 году компания передала городу еще сотню электробусов и 38 зарядных станций. Компания обязалась обслуживать этот транспорт и зарядные станции на протяжении 15 лет.

КАМАЗ Москва

Новости

Сбои в работе реестра ЕГРН лишили тысячи москвичей права на бесплатную парковку у дома

Сбои в работе реестра ЕГРН лишили тысячи москвичей права на бесплатную парковку у дома

В понедельник в Москве "заминировали" суды, школы и гостиницы

Директора школы в Москве заподозрили в попытке "заказать" жену ее любовника

Директора школы в Москве заподозрили в попытке "заказать" жену ее любовника

Более 40 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз о "минировании" в 2020 году

Москва останется без крещенских морозов в ночь на 19 января

Москва останется без крещенских морозов в ночь на 19 января

Самую дешевую арендную квартиру в Москве нашли на востоке столицы

Ночь на воскресенье стала самой морозной за зиму в Москве

Ночь на воскресенье стала самой морозной за зиму в Москве

Снегопад в столичном регионе продлится до вечера

Снегопад в столичном регионе продлится до вечера

Гидрометцентр пообещал москвичам аномальное тепло до середины января

В среду в Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина"

В среду в Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');