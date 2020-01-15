Москва заплатит "КАМАЗу" 11,4 млрд рублей за 200 электробусов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" выиграл тендер на поставку Москве в 2020 году 200 электробусов за 11,384 млрд рублей и их сервисное обслуживание. Это следует из материалов портала госзакупок.

Речь идет о машинах с количеством посадочных мест от тридцати до сорока. Они должны быть поставлены городу с 1 февраля по 31 августа. Обслуживать их "КАМАЗ" будет должен с момента поставки первой партии по 31 июля 2035 года.

В ноябре стало известно, что Москва на двух тендерах закупит 300 электробусов для "Мосгортранса" за 17 млрд рублей. Условия одного из конкурсов предусматривали поставку 200 автобусов с 30-40 посадочными местами по максимальной цене 11,384 млрд рублей.

Второй тендер предусматривал поставку 100 таких же электробусов за 5,692 млрд рублей.

Впервые "КАМАЗ" поставил Москве электробусы в 2018 году - сто машин и 31 зарядную станцию. В 2019 году компания передала городу еще сотню электробусов и 38 зарядных станций. Компания обязалась обслуживать этот транспорт и зарядные станции на протяжении 15 лет.