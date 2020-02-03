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Минэкономразвития снизило прогноз по среднегодовому курсу доллара до 63,9 рубля

Тенденция к укреплению рубля, сложившаяся в конце прошлого года, отразилась в обновленном макропрогнозе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе понизило среднегодовой курс доллара к рублю с 65,7 рубля за доллар до 63,9 рубля за доллар, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с новой редакцией прогноза. В минувшую пятницу документ был направлен на межведомственное согласование.

Укрепление рубля в IV квартале (на 3,9% в номинальном выражении) и в январе 2020 г (61,7 рубля за доллар в среднем за месяц по сравнению с 62,9 рубля за доллар в декабре) происходило на фоне продолжающегося притока средств нерезидентов на рынок, цитирует источник документ Минэкономразвития. С учетом динамики начала года ведомство "укрепило" прогноз по курсу рубля в среднем за год, подчеркнув при этом, что к концу 2020 г "ожидается постепенное ослабление рубля".

В дальнейшем рубль ждет некоторое ослабление, но оно будет плавным, следует из прогноза. Реализация бюджетной политики в соответствии с "бюджетными правилами" позволит ограничить влияние тенденций на внешних рынках на внутриэкономические параметры, полагает министерство. В этих условиях динамика курса рубля к иностранным валютам в номинальном выражении "будет определяться прежде всего инфляционным дифференциалом между Россией и странами - торговыми партнерами", цитирует источник "Интерфакса" .

В итоге с уровней около 66 рубля за доллар в 2021 году рубль подешевеет до 67-68 рублей за доллар в 2024 году (с учетом ожидаемого ослабления доллара на прогнозном горизонте), отмечает Минэкономразвития.

Министерство сохранило в базовом сценарии прогноза 66,1 рубля за доллар в 2021 году с постепенным ослаблением российской валюты до 67,4 рубля за доллар в 2024 году.

Минэкономразвития

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