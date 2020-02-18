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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:08

Россия разработает план по нейтрализации влияния коронавируса на экономику

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Коронавирус пока не нанес ущерб российской экономке, но для нейтрализации возможного его влияния уже готовится план мероприятий, заявил замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов на брифинге по итогам конференции Российско-германской внешнеторговой палаты в Берлине.

"Ситуация с коронавирусом уже так или иначе влияет на мировую экономику, так или иначе будет влиять на экономику и России, и Евросоюза - это та данность, с которой нам необходимо считаться. Вопрос в том, какие меры нужно принять, чтобы минимизировать все эти последствия", - сказал он.

С точки зрения экономических факторов, по его словам, "сокращение выпуска в Китае, дополнительные отпуска для рабочих и не запуск предприятий нарушают налаженные производственные цепочки.

"Сейчас мы сильно не чувствуем этого (влияния на российскую экономику - ИФ), но в потенциале, если ситуация будет продолжаться и усугубляться, то, конечно, мы можем почувствовать соответствующий эффект и почувствуем достаточно сильно", - добавил Талыбов. Поэтому важно подготовиться к такой ситуации, подчеркнул он.

Ранее во вторник глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что нужно учитывать влияние ситуации с коронавирусом при составлении прогноза правительства о росте экономики РФ в 2020 году. В самом Китае влияние распространения новой инфекции на экономику страны надеются оценить по итогам февраля. Об этом заявил заместитель председателя Комитета КНР по контролю и управлению госимуществом Жэнь Хунбинь.

По его словам, в январе воздействие новой инфекции на экономику было "сравнительно контролируемым", а в феврале оно стало уже "значительным". Меры, введенные для торможения эпидемии, нарушают производственные и снабженческие цепочки и мешают компаниям возобновить производство, закупать сырье и сбывать продукцию, сказал китайский чиновник.

Хроника 09 января – 18 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Азер Талыбов Минэкономразвития Китай

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