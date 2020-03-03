Правительство поддержало перенос сроков перечисления доходов от продажи Сбербанка

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство готово поддержать просьбу Банка России сдвинуть сроки перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка и передачи прав требований к ВЭБу и Сбербанку с 1 июня на 1 декабря, так как не видит в этом рисков для бюджета, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

2 марта о просьбе перенести сроки сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок - до 1 декабря, чтобы было больше возможностей здесь защитить интересы бюджета", - сказала она в Госдуме. За ее заявлением последовало снижение котировок Сбербанка.

Колычев отметил, что для бюджета важно, чтобы можно было использовать эти доходы на финансирование расходов. "Это возможно сделать, если доходы поступят в любой день текущего календарного года. Если ЦБ РФ нужно больше гибкости по таймингу перечисления - правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Здесь нет никаких рисков для бюджета. Я бы это отметил", - сказал он.

Предполагается, что в 2020 году ЦБ направит в бюджет от сделки 500 млрд рублей (350 млрд рублей денежными средствами и 150 млрд рублей в виде части субординированного кредита Сбербанку), в 2021 году - 650 млрд рублей (300 млрд рублей деньгами и 350 млрд рублей в виде суборда ВЭБ.РФ), в 2022 году - 400 млрд рублей, в 2023 году - оставшуюся часть дохода от продажи акций Сбербанка.

Сейчас в соответствующем законопроекте указано, что перечисление в федеральный бюджет этих средств осуществляются до 1 июня соответствующего финансового года.