Силуанов признал частичное нарушение бюджетного правила в покупке Сбербанка

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Покупка правительством РФ пакета ЦБ в Сбербанке за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по форме не противоречит бюджетному правилу, однако по сути элемент его нарушения здесь есть, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По форме нет, а по сути есть, конечно, момент такой, что скрывать", - сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос не нарушает ли эта сделка условия бюджетного правила.

"Мы инвестируем средства ФНБ в актив, покупку акций Сбербанка, здесь все у нас соответствует требованию законодательства - (Сбербанк- ИФ) платит дивиденды, надежный, я думаю, что он будет расти в цене, здесь, конечно, государство от этого выигрывает. Но куда эти деньги идут? Эти деньги идут в виде прибыли ЦБ, обложения прибыли ЦБ в бюджет. Здесь, конечно, получается так, что деньги ФНБ заходят в ЦБ и обратно возвращаются в бюджет. Смысл бюджетного правила заключается в том, чтобы не тратить нефтегазовые доходы. А здесь получается, что вроде как нефтегазовые доходы переформатируем в ненефтегазовые доходы. Есть такой элемент", - пояснил министр.

В то же время он напомнил, что Банк России планирует "когда будет конвертировать средства ФНБ в валюте в рубли, потом будет на рынке изымать ту ликвидность, которая будет образовываться", минимизируя негативное влияние операций на курс.

"Самое главное, чтобы курс у нас не укреплялся. И бюджетное правило дает гарантии стабильности прогноза курсовых соотношений. Это важно для импортеров, экспортеров и для людей. И я с уверенностью могу сказать, что эта сделка минимально отразится на курсовых соотношениях, поскольку ЦБ как регулятор примет все необходимые для этого меры", - отметил Силуанов.

Ранее в феврале стало известно, что Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Позднее кабмин одобрил решение о покупке Сбербанка. 17 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке у Банка России пакета акций Сбербанка в рамках размещения средств ФНБ.