"КамАЗ" повысил темп сборки грузовиков на фоне роста заказов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ПАО "КамАЗ" со 2 марта увеличило темп сборки грузовиков со 160 до 170 машин в сутки, сообщает корпоративное издание автозавода.

По словам директора департамента управления производством Александра Лаврова, это связано с увеличением заказа на грузовики от АО "Торгово-финансовая компания "КамАЗ".

"В январе и феврале темп сборки автомобилей был 160, в марте, начиная с сегодняшнего дня, производство будет держать темп 170", - заявил Лавров, слова которого приводятся в публикации.

Таким образом, с понедельника "КамАЗ" увеличил темп сборки грузовиков на 6,3%.

Ранее корпоративная газета "КамАЗа" сообщала, что "КамАЗ" обеспечил себя комплектующими на первый квартал 2020 года, при этом в случае дальнейшего распространения коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих компания допускает корректировку производственных планов.

На прошлой неделе издание сообщило о возможном объявлении на предприятии режима неполной рабочей недели с 20 апреля. По информации издания, такая мера может быть принята в связи со снижением объема поставок комплектующих изделий, в том числе сырья из Китая, вызванным обострением эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции. При этом уточнялось, что подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства для экономии средств компании.

28 февраля гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин сообщил журналистам, что компания надеется решить проблемы с комплектующими из Китая к маю, но уверенности в этом пока нет.