Мишустин отложил на четыре месяца обязательную маркировку обуви

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением перенес с 1 марта на 1 июля запуск обязательной маркировки обуви, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Теперь ввод в оборот, оборот и вывод из оборота немаркированной обуви разрешен до 1 июля. Нераспроданные до этого момента товары должны быть промаркированы до 1 сентября. Импортная обувь, которую закупили до 1 июля, но ввезли позднее, может быть промаркирована до 1 августа.

Предложения по переходу к обязательной маркировке обуви Минпромторг разработал по итогам обсуждения с бизнесом, оператором системы маркировки "Оператор-ЦРПТ" и заинтересованными ведомствами. Эксперимент с маркировкой обуви начался летом 2018 года. В министерстве считают, что у продавцов было достаточно времени, чтобы подготовиться к работе в системе.

"Сегодня мы фиксируем рост количества заказов кодов маркировки для обувной отрасли за последний месяц, что говорит о готовности к работе и активном участии бизнеса в проекте. Минпромторг призывает компании не откладывать начало работы в системе до последнего дня, не дожидаться 1 июля и уже сейчас активно готовиться к внедрению маркировки в отрасли", - заявил через пресс-службу статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Группа компаний "Обувь России", единственный публичный российский fashion-ритейлер, присоединилась к эксперименту по маркировке обуви в сентябре 2018 года. В январе компания сообщила, что полностью будет готова к запуску обязательной маркировки с марта. До конца января ритейлер собирался завершить маркировку товарных остатков на складах и в магазинах.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года. К таким товарам были отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.

Оператором системы маркировки является ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).