Решетников заявил о готовности правительства обсуждать перенос сроков маркировки товаров

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ готово обсуждать вопрос о переносе сроков обязательной маркировки ряда товаров, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Если вы где-то видите сложные ситуации, неготовность какая-то если сложилась, давайте еще раз поднимем этот вопрос, и уже с учетом этой позиции тогда (потому что, мне кажется, на тот момент, когда мы обсуждали - это было начало апреля - еще до конца масштаб не был виден). Если вы чувствуете, что в каких-то сферах глубокие проблемы есть, давайте еще выходить и будем снова разговаривать в правительстве о необходимости этой меры", - сказал Решетников в ходе встречи с депутатами думской фракции "Единая Россия" в понедельник.

По его словам, министерство ранее уже выходило в правительство с вопросом о переносе сроков маркировки ряда товарных позиций. "По итогам обсуждения в правительстве, учитывая, что многие предприниматели вложились, учитывая то, что ряд отраслевых ведомств категорически настаивали на необходимости введения этих норм, нам удалось сдвинуть на сегодняшний момент только молоко - на полгода сдвинуто. Все остальные позиции - пока сроки остаются неизменными", - отметил Решетников.

3 апреля заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов говорил, что правительство решило не переносить сроки обязательной маркировки по товарам, кроме молочной продукции.

Как сообщалось, в мае думская фракция "Единая Россия" направила в правительство ряд предложений, выработанных в рамках подготовки общенационального плана действий по нормализации деловой жизни. Среди них была идея о пролонгации этапов введения маркировки товаров, запланированных на 2020 г.

В документах отмечалось, что в условиях пандемии происходит переход к обязательной маркировке по ряду групп товаров, при этом с 1 июля вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов. "По лекарствам - в начале года наблюдаются сбои в работе системы маркировки. Ограничительные меры в связи с COVID-19 приостановили контакты с зарубежными специалистами, необходимые для наладки элементов системы маркировки. Российские специалисты не могут выехать для обучения за границу", - говорилось в документе.

"Мы за маркировку, безусловно, но мы против того, чтобы хорошее дело могло быть испорчено ненадлежащими обстоятельствами. Когда мы говорим о маркировке, например, лекарственных препаратов, мы видим большие сложности в дешевом сегменте, потому что там высокоскоростные упаковочные линии, там низкое качество упаковки, в силу этого высокий брак", - сказал в понедельник первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По его словам, на следующей неделе запланировано заседание межфракционной рабочей группы по проблемам лекарственного обеспечения граждан, в ходе которого планируется обсудить вопрос о готовности отрасли к маркировке.

"Еще раз подчеркну, что мы за маркировку, но против того, чтобы испортить это плохим исполнением. Поэтому мы обсудим реальную ситуацию с лекарствами, также по другим вопросам", - сообщил Исаев.

Согласно действующему законодательству, в 2020 г. в рамках введения в РФ маркировки должны стартовать этапы внесения в информационную систему мониторинга для обуви - с 1 июля, с 1 октября - для фототоваров и парфюмерной продукции, с 1 ноября производители и импортеры шин должны вносить информацию в системы мониторинга. По плану с 1 января 2021 г. необходимо вносить в систему товары легкой промышленности (одежда, постельное белье).

Для маркировки используется двухмерный цифровой код в формате Data matrix. Он наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.