Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цена на нефть перешла к снижению на новости о том, что министр энергетики РФ Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на 0,02% - до $47,17 за баррель.

По сообщениям западных СМИ, Саудовская Аравия предлагала увеличить сокращение нефтедобычи больше, чем рекомендовал технический комитет (то есть на 0,6-1 млн баррелей в сутки во втором квартале, продлив текущее сокращение на весь год).

При этом Саудовская Аравия предлагала углубить сокращение на 1,2 млн б/с и даже на 1,5 млн б/с.