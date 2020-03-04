Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до завершения обсуждения

Министр энергетики РФ Александр Новак в Вене Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, передал корреспондент "Интерфакса" от офиса картеля в Вене.

"Интерфаксу" не удалось получить официальный комментарий российской стороны.

По сообщениям западных СМИ, Саудовская Аравия предлагала увеличить сокращение нефтедобычи больше, чем рекомендовал технический комитет. Он предлагал углубить сокращение на 0,6-1 млн баррелей в сутки во втором квартале, продлив текущее сокращение на весь год.

В ходе заседания мониторингового комитета Саудовская Аравия, сообщали западные СМИ, предлагала углубить сокращение на 1,2 и даже на 1,5 млн б/с.

По сообщению источников СМИ, Россия готова была обсуждать продление сделки на текущих объемах до конца года. Как сообщает агентство Bloomberg, министерский комитет продолжает обсуждение. При этом предложение российской стороны - продлить сделку только на второй квартал.