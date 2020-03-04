Саудовский министр энергетики сохранил интригу по рекомендации министерского комитета ОПЕК+

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по сокращению добычи нефти должна оставаться интригой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман журналистам в среду вечером.

"Нужно сохранять интригу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас был замечательный день. Мы дали прекрасную рекомендацию", - добавил принц, последним из министров покидая здание ОПЕК+.

Ранее знакомые с ситуацией источники рассказали "Интерфаксу", что мониторинговый комитет ОПЕК+ пока не дал никакой рекомендации по итогам заседания в среду.

"Притормозили", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, министр энергетики России Александр Новак покинул заседание комитета до его окончания. После появления новостей об этом цены на нефть эталонных марок начали дешеветь.

Позже, после завершения заседания JMMC, из здания вышли министры ОАЭ, Кувейта, Венесуэлы, Казахстана. Никто из делегатов не прокомментировал решение комитета.

Как сообщали западные СМИ со ссылкой на свои источники, Россия на этом заседании готова была обсуждать продление сделки на текущих объемах до конца года. СМИ также отмечали, что Саудовская Аравия предлагала увеличить сокращение нефтедобычи больше, чем рекомендовал технический комитет (то есть на 0,6-1 млн баррелей в сутки во втором квартале, продлив текущее сокращение на весь год).

При этом Саудовская Аравия предлагала углубить сокращение на 1,2 млн б/с и даже на 1,5 млн б/с.