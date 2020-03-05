Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,98-66,15 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,12 руб./$1 (-14,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 73,6 руб./EUR1 (-19,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,59 копейки к уровню закрытия среды, до 69,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,16 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 13,44 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется на старте торгов к основным валютам благодаря позитивной динамике мировых рынков и растущим ценам на нефть. В центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Трейдеры следят за новостями о масштабах распространения эпидемии и мерах, которые власти и центробанки разных стран принимают для ограничения последствий коронавируса для экономики.

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса на сумму $8,3 млрд. Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA, выполняющее ряд функций ЦБ) накануне, 4 марта, снизило базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5%. На аналогичный шаг пошел Банк Канады, который также снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 1,25%, сославшись на последствия распространения коронавируса.

Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Австралийский ЦБ, в свою очередь, понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 5 марта, составило 95,036 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 80,409 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14,627 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг после того, как в США был принят законопроект об экстренном выделении средств на борьбу с коронавирусом.

Между тем мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал никакой рекомендации по итогам заседания в среду. Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ должна оставаться интригой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман журналистам в среду вечером.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 1,29% - до $51,79 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 1,11% - до $47,3 за баррель.