"Ростех" ограничил зарубежные командировки из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" из-за коронавируса ограничила зарубежные командирвоки сотрудников и минимизирует составы делегаций на выставках. В пресс-службе компании это назвали мерами предосторожности и отметили, что "никакой паники нет".

С точки зрения производственного процесса, предприятиям группы приходится "частично корректировать работу с поставщиками и искать альтернативные источники поставок".

Также сотрудникам с явными признаками простуды не рекомендуют приходить на работу.

"В целом ситуация с коронавирусом пока не оказала существенного негативного влияния на нашу работу", - заявили в госкорпорации.

11 февраля входящая в "Ростех" компания "Рособоронэкспорт" сообщила, что Россия не свернет поставки военной техники из-за коронавируса, но корректировки возможны.