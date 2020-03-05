Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

"Ростех" ограничил зарубежные командировки из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" из-за коронавируса ограничила зарубежные командирвоки сотрудников и минимизирует составы делегаций на выставках. В пресс-службе компании это назвали мерами предосторожности и отметили, что "никакой паники нет".

С точки зрения производственного процесса, предприятиям группы приходится "частично корректировать работу с поставщиками и искать альтернативные источники поставок".

Также сотрудникам с явными признаками простуды не рекомендуют приходить на работу.

"В целом ситуация с коронавирусом пока не оказала существенного негативного влияния на нашу работу", - заявили в госкорпорации.

11 февраля входящая в "Ростех" компания "Рособоронэкспорт" сообщила, что Россия не свернет поставки военной техники из-за коронавируса, но корректировки возможны.

Ростех Рособоронэксеорт

Новости по теме

Новости

Объем бронирования у российских туроператоров уменьшился на 20-25%

Страны ОПЕК согласились дополнительно сократить нефтедобычу на 1,5 млн б/с

United Airlines отправит сотрудников в отпуск за свой счет из-за коронавируса

United Airlines отправит сотрудников в отпуск за свой счет из-за коронавируса

"Транснефть" ограничила командировки и запретила курьерскую доставку в офис

Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe разорилась из-за коронавируса

В группе FESCO сменится президент

ОПЕКу предстоит решить, лечить ли "медведей" нефтяного рынка от COVID-19

Мониторинговый комитет ОПЕК+ "притормозил" с рекомендациями по нефти

Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до завершения обсуждения

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до завершения обсуждения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');