ММК запретил командировки в Китай из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК, Челябинская область) запретил командировки сотрудников в Китай из-за коронавируса. Запрет введен до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы минимизировать риски распространения инфекции, в компании подготовили информационные материалы и специальные памятки по соблюдению правил гигиены при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ. Их будут распространять в трудовых коллективах.

ММК - один из крупнейших в России производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding).



Ранее о своих мерах безопасности в связи с коронавирусом сообщили "Роснефть" и "Транснефть".