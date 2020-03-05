Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

ММК запретил командировки в Китай из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК, Челябинская область) запретил командировки сотрудников в Китай из-за коронавируса. Запрет введен до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе компании.

Эпидемия коронавируса

Чтобы минимизировать риски распространения инфекции, в компании подготовили информационные материалы и специальные памятки по соблюдению правил гигиены при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ. Их будут распространять в трудовых коллективах.

ММК - один из крупнейших в России производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding).

Ранее о своих мерах безопасности в связи с коронавирусом сообщили "Роснефть" и "Транснефть".

ММК Китай Виктор Рашников Челябинская область

Новости по теме

Новости

United Airlines отправит сотрудников в отпуск за свой счет из-за коронавируса

United Airlines отправит сотрудников в отпуск за свой счет из-за коронавируса

"Транснефть" ограничила командировки и запретила курьерскую доставку в офис

Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe разорилась из-за коронавируса

В группе FESCO сменится президент

ОПЕКу предстоит решить, лечить ли "медведей" нефтяного рынка от COVID-19

Мониторинговый комитет ОПЕК+ "притормозил" с рекомендациями по нефти

Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до завершения обсуждения

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до завершения обсуждения

Доходности гособлигаций крупнейших стран обновили исторические минимумы

Доходности гособлигаций крупнейших стран обновили исторические минимумы

ЦБ РФ оценил прямое влияние ситуации с COVID-19 на российскую экономику

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');